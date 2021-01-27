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BÖYLE Mİ VİRÜSÜ BİTİRECEKSİNİZ?

Sokağa çıkma izni almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün önünde uzun kuyruklar oluştu. 

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:38
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BÖYLE Mİ VİRÜSÜ BİTİRECEKSİNİZ?

BÖYLE Mİ VİRÜSÜ BİTİRECEKSİNİZ?
POLİS MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE İZİN KUYRUĞU

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL 

Ülkede yerel vakaların artmasının ardından Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin birlikte aldığı karar doğrultusunda Girne ve Lefkoşa bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bölgelere giriş çıkışlar kapatıldı. Belirli sektörler dışında faaliyetlerin durduğu Lefkoşa ve Girne bölgesinde vatandaşlar polisten izin almak için Polis Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan görüntüler vatandaşa pes dedirtti.

Son Güncelleme: 27.01.2021 12:33
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