BÖYLE Mİ VİRÜSÜ BİTİRECEKSİNİZ?

POLİS MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE İZİN KUYRUĞU

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Ülkede yerel vakaların artmasının ardından Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin birlikte aldığı karar doğrultusunda Girne ve Lefkoşa bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bölgelere giriş çıkışlar kapatıldı. Belirli sektörler dışında faaliyetlerin durduğu Lefkoşa ve Girne bölgesinde vatandaşlar polisten izin almak için Polis Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan görüntüler vatandaşa pes dedirtti.