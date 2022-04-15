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BRTK’nın elektriğini gayri yasal şekilde kesen EL-SEN üyesi tutuklandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, olayla ilgili olarak polise suç duyurusunda bulundu…

15 Nisan 2022 Cuma 21:47
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BRTK’nın elektriğini gayri yasal şekilde kesen EL-SEN üyesi tutuklandı

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Kıb-Tek’e hiçbir borcu bulunmayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun elektriği, Kıb-Tek personeli tarafından gayrı yasal yollarla kuruma girilerek kesildi.

Bu durum BRT’nin güvenlik kameralarına da yansırken, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, olayla ilgili olarak polise suç duyurusunda bulundu…

Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, “Ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum. Ama hiçkimsenin şüphesi olmasın, BRT her ne şartta olursa olsun, ister mazotla, ister gazla hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır” dedi.

Bu arada şikayetleri değerlendiren polis, kamera görüntülerini de inceleyerek BRT’nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren ve elektrik akımını kesen şahsın Kıb-Tek çalışanı 55 yaşındaki A.G olduğunu tespit ederek hakkında yasal işlem başlattı.

Polis, A.G’nin aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik akımını kestiğini de tespit etti.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Lefkoşa’da, 55 yaşındaki A.G’nin, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na elektrik akımını sağlayan Samanbahçe bölgesinde bulunan elektrik trafo hattını, KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisine izin almaksızın girerek mülke tecavüz ettikten sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini ve BRTK Kurumu’ndan izin almaksızın içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra BRTK içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye kullandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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