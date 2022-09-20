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"Bu çağrı adadaki paradigmaları değiştirecek bir çağrıdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı  77. BM Genel Kurul’da KKTC’nin resmen tanınması yönünde yaptığı konuşması dolayısıyla kutlayarak şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. 

20 Eylül 2022 Salı 23:12
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"Bu çağrı adadaki paradigmaları değiştirecek bir çağrıdır"


77. BM Genel Kurul’unun ilk günkü toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya sorunlarının yanında Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumdan talep ve beklentilerine tercüman olan tarihi bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte adada bir uzlaşı konusunda ne kadar iyi niyetli çaba gösterdiğini; Kıbrıs’ta gerçekleri görmek isteyen herkesin bugün adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu bildiğini vurguladı. 

“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesi, adadaki çözümün anahtarıdır” diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir çağrı yaparak; “Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz” dedi.   

Konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit hakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eşit uluslararası statüsüyle ilgili sözlerinden dolayı tebrik etti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.   

KKTC’nin resmen tanınması konusunun, Birleşmiş Milletler’de uluslararası toplumun önüne ilk kez getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu tarihi çağrı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Umarım uluslararası toplum, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın bu konudaki çağrısına kulak verir, izolasyon ve kısıtlamalardan arınmış, uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşmış bir KKTC’nin yolu açılmış olur” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu çağrı, adadaki paradigmaları değiştirecek bir çağrıdır ve herkes buna kulak vermelidir” diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan77. BM Genel Kurul
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