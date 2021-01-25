Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Flaş Haber
30'u yerel 32 pozitif vaka
Kapat

''Bu gece Girne için kapanma yok''

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste Başbakan Ersan Saner soruları yanıtladığı sırada her an bir karar alabileceklerini söylediği an araya girerek “Bu gece bunu peşinen söyleyim. Girne için bu gece bir kapanma yok” ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 19:28
2522 Okunma
''Bu gece Girne için kapanma yok''

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste Başbakan Ersan Saner soruları yanıtladığı sırada her an bir karar alabileceklerini söylediği an araya girerek “Bu gece bunu peşinen söyleyim. Girne için bu gece bir kapanma yok” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu bu akşam olağanüstü toplandı
Bakanlar Kurulu bu akşam olağanüstü toplandı
Karar verilmiştir! Alsancak ve Lapta esnafından Karar!
Karar verilmiştir! Alsancak ve Lapta esnafından Karar!
KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim