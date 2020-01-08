Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

Taşpınar – Bostancı yolu trafik akışına kapalı.

Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.

Lefkoşa- Girne Anayolu çift yönlü olarak trafiğe açık

Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.

Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.

Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.

Kaynak:BRTK