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Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:41
Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

Taşpınar – Bostancı yolu trafik akışına kapalı.

Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.

Lefkoşa- Girne Anayolu çift yönlü olarak trafiğe açık

Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.

Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.

Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.

Kaynak:BRTK

Son Güncelleme: 08.01.2020 14:58
Anahtar Kelimeler:
Yol
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Fasa Fiso 2020-01-08 13:49:38

Polis'ten yapilan aciklamaya gore 9 Ocak 2020 tarihinden itibaren yolculuk yapacak araclarda can yelegi mecburiyeti getirilmistir. Bulundurmayanlar hakkinda cezai islem baslatilacaktir.

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