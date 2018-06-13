Bu kadarı da pes dedirtti!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerde hareketlilik yaşanırken, evlenen çifler ve aileler düğünlerde takılan sahte para ve boş zarflerdan şikayetçi.
Özellikle son yıllarda düğünlerde sahte para takma olayı sıkça yaşanmaya başladı.
Hüseyin Ekmekçi HaberKıbrıs Web TV'de sahte paraları gösterdi.
Son Güncelleme: 13.06.2018 10:05
Eskiden düğünde takı niye idi? Çiftin eksiklerini tamamlamasına yardım için. Şimdi evlenmeden önce zengin aileden gelene yani, takıcı fakirse, fakirin zengine yardımı mı olur. Bir gün zorda
olduğum dönemlerden birinde idim, bir günde iki düğün. Postu yere vurmamak için elbette iki düğünde de takık. Bir çiftin Hammer birinin de BMW vardı kapıda, gıcır gıcır. Taktığım için kendime lanet okudum. Sen kim ki bunlara yardım eden dedim.
Kimlerdi unuttum.
Belki de boşananlardandır. 2/3 boşanma evlenme oranı.
Avrupalı akıllı. Soygun düğünü kalktı. Burada da kalkmalı. Ama hırsız avantacılar soygundan vaz geçer mı.
Bu kadarı da pes diyeceğinize keşke benim söylediğimi, yani takı düğününün kalkması gerektiğini söyleseydiniz.
kendimi bu sevyeye dusureceyme elim bos gidip hicbir sey takmazdım. onemli olan orda olmak ozel gunde mal para falan degil o seyler gelir gider hayatda
10 haziran da torunumu evlendirdim , yukarda yazıldığı gibi sahte para , boş zarf , eğer mali durumu 10 TL dahi müsait değilse, gelmek istiyorsa, gelir tebrik eder iyi dilek dileyip gece bilirlerdi.