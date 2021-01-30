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BU KADARINA DA PES!

SOKAK HAYVANLARININ KULÜBE VE YEMLİKLERİNİ ÇALDILAR

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:04
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BU KADARINA DA PES!

-Bahar SANCAR

Boğaz Piknik Alanı’nda sokak hayvanları için bağışçılar tarafından yapılan barınma kulübeleri ve mama kapları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. KKTC’nin en büyük sosyal platformlarından biri olan Altın Patiler Derneği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dernek tarafından yapılan açıklama şu şekilde;  

Tayfun Beyin Boğaz Piknik alanı için yaptığı yemlikleri çaldılar!
Bu yetmiyormuş̧ gibi alınan ve bağış olarak gelen küçük kulübeleri de hepsini almışlar.
Ne değeceğimizi bilmiyoruz artık!
Bu kışın içinde bile bu kadar kötülük olur mu?  Biz üşümesinler soğuğa dayanabilsinler diye her gün oradayız her gün bu çocuklarla ilgilenmeye mutlu etmeye çalışıyoruz!
Hakkımız asla helal değil! Allah’ınızdan bulun! Yağmurdan korunup sığınacakları küçücük kulübeleri bile çalacak kadar adisiniz!

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