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"Bu konuyu tüm dünyaya en iyi şekilde anlatacağım"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Maraş hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2020 Pazar 17:28
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"Bu konuyu tüm dünyaya en iyi şekilde anlatacağım"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada “son günlerde yaşanan gelişmeler adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gerek Kıbrıs Rum tarafı gerekse diğer uluslararası oyuncular dikkatli şekilde ilerlediğiniz sürece kapalı Maraşa dair politikamızın hayata geçeceğini ve buna engel olamayacaklarını anlamış durumdadırlar. Altı yıl önce kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti de artık bu vizyona tam destek veriyor. Bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki kendi itirafı durumu ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“BU KONUYU TÜM DÜNYAYA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATACAĞIM”

Kudret Özersay yaptığı açıklamada 
“Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde dünyada kabul gören statüyü de kullanarak Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime ve dünyadaki aktörlerin olası tepkilerini önleyerek kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi aldında mülkiyete dair haklara saygı göstererek eski sakinlerine açabileceğime inanıyorum. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi bu açıdan yani kapalı Maraş’ın açılması açısından çok kritik olacak. Ezber bozan bu vizyonumuzu hayata geçirmek için uluslararası alanda proaktif bir diplomasi izleyeceğim, beni tanıyan herkes gerek bu konuda gerekse diğer dış politika konularımızda sürekli teni fikir üreten ve hareket hakinde olan bir yaklaşım ortaya koyacağımı bilir” ifadelerini kullandı.

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