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Bu Sabahtan İtibaren Aşılamalar Yeniden Başladı

Türkiye’den gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamalara devam ediliyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:20
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Bu Sabahtan İtibaren Aşılamalar Yeniden Başladı

Aşılamalar 19 sağlık merkezinde gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel dün yaptığı yazılı açıklamada, aşılama yaş sınırının 50’ye indirildiğini belirtmişti.

59 bin 474 kişinin birinci doz ve 48 bin 761 kişinin ikinci doz aşılanmalarının tamamlandığını belirten Üstel, Türkiye’den gelen 40 bin doz Sinovac aşısı ile birlikte, Astra Zeneca ve Biontech aşıları ile de kampanyanın devam edeceğini ifade etmişti.

50 YAŞ VE ÜZERİNDE OLAN KİŞİLER BAŞVURU YAPABİLİYOR

50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için https://asibilgisistemi.com üzerinden başvuru yapabiliyor.

50 yaş üzerinde olup başvuruları bulunan kişiler https://asibilgisistemi.com adresi üzerinden aşı randevularını sorgulayabiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler için 0546 990 1313 numaralı Covid-19 aşı hattı oluşturuldu.

YATAĞA BAĞLI KRONİK HASTALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN AŞILANACAK

Sağlık Bakanı Üstel, yatağa bağlı kronik hastaların aşılanması konusunda yapılan çalışmaların sonlandırıldığını, önümüzdeki haftadan itibaren hızla aşılanmalarına başlanacağını kaydetmişti.

Üstel, yatağa bağlı olan kişilerin veya yakınlarının aşı bilgi sistemi üzerinden yatağa bağımlı hastalar için oluşturulmuş bölümden veya yine aşı çağrı merkezine ulaşıp randevu alabileceğini ve randevularını sorgulayabileceğini belirtmişti.

Aşı talebinde bulunan kişilere randevu saat ve tarihlerinin telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

Covid-19 aşı merkezleri şöyle:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Trenyolu Polikliniği, Dikmen Sağlık Merkezi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi, Esentepe Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi.”

Anahtar Kelimeler:
Sinovac AşısıKoronavirüsCoronavirüsCovid19KKTC Aşılama
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