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Bu yol trafik akışına kapalı olacak!

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:18
Bu yol trafik akışına kapalı olacak!

Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesin kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesim bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

EMT/MAİL

Anahtar Kelimeler:
HaspolatYolHaber
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