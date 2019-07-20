Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kuşağın mensubu olduklarına dikkati çekerek, sonraki kuşakların kendilerinin yaşadıklarını yaşamasını istemediklerini vurguladı.

Akıncı, “Barış, adalet, huzur, istikrar, gelişme ve refah olsun istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm ada ve bölge halkları için de istiyoruz” dedi.

Etkinlikler çerçevesinde sırasıyla Boğaz Şehitliği, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve TMT anıtı’nda törenler yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk heyetler onuruna meclis bahçesinde resepsiyon verdi.

Etkinlikler bugün de devam edecek…

Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde ikinci tören ise Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak…

Kutlamaların nabzı her zaman olduğu gibi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak…

Bulvardaki tören saat 09.30’da başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşma yapacağı tören resmi geçit ile tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Türk Yıldızları bugün ilk olarak 11.00-11.30 saatleri arasında Lefkoşa Tören Alanı üzerinden pasaj geçişi yapacak. Aynı gün 11.30-12.00 saatleri arasında Güzelyurt-Cengiz Topel Anıtı –Gemikonağı’nda, 17.55-18.40 saatleri arasında ise Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu nedeniyle bazı düzenlemeler de yapıldı.

Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacak olması nedeniyle drone uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktiviteleri güvenlik gerekçesiyle yasaklandı…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı…