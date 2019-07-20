Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:18
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kuşağın mensubu olduklarına dikkati çekerek, sonraki kuşakların kendilerinin yaşadıklarını yaşamasını istemediklerini vurguladı.

Akıncı, “Barış, adalet, huzur, istikrar, gelişme ve refah olsun istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm ada ve bölge halkları için de istiyoruz” dedi.
Etkinlikler çerçevesinde sırasıyla Boğaz Şehitliği, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve TMT anıtı’nda törenler yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk heyetler onuruna meclis bahçesinde resepsiyon verdi.

Etkinlikler bugün de devam edecek…
Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde ikinci tören ise Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak…

Kutlamaların nabzı her zaman olduğu gibi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak…

Bulvardaki tören saat 09.30’da başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşma yapacağı tören resmi geçit ile tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Türk Yıldızları bugün ilk olarak 11.00-11.30 saatleri arasında Lefkoşa Tören Alanı üzerinden pasaj geçişi yapacak. Aynı gün 11.30-12.00 saatleri arasında Güzelyurt-Cengiz Topel Anıtı –Gemikonağı’nda, 17.55-18.40 saatleri arasında ise Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu nedeniyle bazı düzenlemeler de yapıldı.

Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacak olması nedeniyle drone uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktiviteleri güvenlik gerekçesiyle yasaklandı…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı…

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük BayramıKKTCHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı Karamollaoğlu’nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Karamollaoğlu’nu Kabul Etti
Alaminyo Şehitleri yarın anılıyor
Alaminyo Şehitleri yarın anılıyor
Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu
Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim