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Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü…

24 Kasım 2019 Pazar 09:59
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü…

Türkiye’de Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
Gün dolayısıyla mesajlar yayımlandı. Öğretmenlerin önemi vurgulandı.

Lefkara Nakış Günü bugün yapılıyor
Geleneksel Lefkara Nakış Günü ile AKSA IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi, bugün Çayırova Lefkara Evi’nde düzenlenecek.

Etkinlik, Başbakan Ersin Tatar tarafından saat 10.00’da açılacak.
Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak, AKSA IV. Fotofest Ödül Töreni ve Sergisi açılacak.

Ardından Lefkara Nakış Günü açılışı ile stant ziyaretleri yapılacak.

Yiyecek-içecek stantlarında Lefkara’ya özgü Lefkara tava- galombrama (şammali) ve Lefkara çöreği ile diğer geleneksel Kıbrıs mutfağı yiyecek ve içecekleri satışa sunulacak.

Gün boyu alışveriş ve eğlence olanağı sunulacak etkinlikte, saat 12.00’de Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları gösterileri, saat 12.45’te “Fotoğraf Sanatçısı Veysi Soyer kimdir?” tanıtımı ve sunumu, saat 13.30’da da Lefkara kökenli Çayırova köylüsü Hasan Akancan’dan kaval dinletisi ve şarkılar yer alacak.

Etkinlik çerçevesinde saat 14.00’te Sevgi Özduman keman dinletisi sunacak, saat 16.00’da da Lefkara nakış işi vali masası örtüsü özel açık artırması gerçekleştirilecek.

Çocuklar için de gün boyu çocuk oyun parkı eğlencesi ve çocuklara yüz boyaması etkinlikleri yer alacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü24 Kasim
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