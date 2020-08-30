Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı…

Zafer Bayramı Türkiye’de olduğu gibi bugün KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenleniyor.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” ilan ettiği koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da başlayacak.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak. Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Geçitkale kasaba meydanındaki tören ise saat 09.00’da başlayacak.