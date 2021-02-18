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Bugün 68 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: "Toplam 3894 test yapıldı, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı,68 kişi taburcu edildi" 

18 Şubat 2021 Perşembe 18:57
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Bugün 68 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: "Toplam 3894 test yapıldı, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı,68 kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3894  olduğunu, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını ,68 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

18 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3894 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  7 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13  

Yerel Vaka Sayısı: 5  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 68 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 489.602    

Toplam Vaka Sayısı: 3157 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2604  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 531   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 415 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

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