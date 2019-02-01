Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi

Bugün Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin yıldönümü

Bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor

01 Şubat 2019 Cuma 10:33
Bugün Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin yıldönümü

Şubat 1975’te faaliyete geçen Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44’üncü yıldönümü nedeniyle bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor.

banner41
“Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında organize edilen etkinlik, saat 10.30’da başlayacak.Hava trafik kontrol merkezi ile ilgili fotoğrafların ve 1975’ten bugüne kullanılan teknik ekipmanın yer aldığı sergi de gezilebilecek.

Etkinliğe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık Yönetim MerkeziErcan HavalimanıUçakHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BRTK 55’inci Yıl Dönümünü Yemekle Kutladı
BRTK 55’inci Yıl Dönümünü Yemekle Kutladı
KTAMS ile LAÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
KTAMS ile LAÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Özersay: İşbirliğine dayalı bir model üzerinde çalışılmalı
Özersay: İşbirliğine dayalı bir model üzerinde çalışılmalı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim