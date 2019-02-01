Bugün Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin yıldönümü

Şubat 1975’te faaliyete geçen Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44’üncü yıldönümü nedeniyle bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor.

“Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında organize edilen etkinlik, saat 10.30’da başlayacak.Hava trafik kontrol merkezi ile ilgili fotoğrafların ve 1975’ten bugüne kullanılan teknik ekipmanın yer aldığı sergi de gezilebilecek.

Etkinliğe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılacak.