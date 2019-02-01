Bugün Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin yıldönümü

Şubat 1975’te faaliyete geçen Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44’üncü yıldönümü nedeniyle bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor.
Etkinliğe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılacak.
Bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor
Şubat 1975’te faaliyete geçen Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44’üncü yıldönümü nedeniyle bugün Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde etkinlik düzenleniyor.
Etkinliğe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılacak.