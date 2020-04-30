Bugün pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 1257 olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Teşkilâtı, İskele Polis Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi, Serdarlı Sağlık Ocağı ile Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Serdarlı, Mağusa ve İskele petrol istasyonları ayrıca Mağusa Devlet Hastahanesi ateş polikliniği, Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Gazimağusa bölgesi diş hekimleri, Girne Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş polikliniği, Lefkoşa devlet hastanesi ateş polikliniği, Lefkoşa Kıbrıs petrolleri, BRTK çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, PGM narkotik ve mali suçlarla mücadele birimi, güzelyurt bölgesi marketleri ve bankalarda yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, öte yandan karantina otellerinde 14 günlük izole sürelerini tamamlayan tüm temaslıların tarama çalışmalarının tamamlanmış olup, tahlil sonuçlarının negatif çıktığını da açıkladı. Bakan Pilli ayrıca dün ileri tetkik için gönderilen 16 kişinin 12 tanesinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığını dördünün ise sonuçlarının beklendiğini bildirdi.



Bakan Pilli'nin , 30 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1257

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 12, 267

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 101

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok