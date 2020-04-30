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Bugün pozitif vaka yok!

Bakan Pilli:" Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok"

30 Nisan 2020 Perşembe 17:30
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Bugün pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 1257 olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Mağusa Polis Teşkilâtı, İskele Polis Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi, Serdarlı Sağlık  Ocağı ile Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Serdarlı, Mağusa ve İskele petrol istasyonları ayrıca Mağusa Devlet Hastahanesi ateş polikliniği,  Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Gazimağusa bölgesi diş hekimleri, Girne Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş  polikliniği, Lefkoşa devlet hastanesi ateş polikliniği, Lefkoşa Kıbrıs petrolleri, BRTK çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, PGM narkotik ve  mali suçlarla mücadele birimi, güzelyurt bölgesi marketleri ve bankalarda yapıldığını açıkladı. 

Bakan Pilli, öte yandan karantina otellerinde 14 günlük izole sürelerini tamamlayan tüm temaslıların tarama çalışmalarının tamamlanmış olup, tahlil  sonuçlarının negatif çıktığını da açıkladı. Bakan Pilli ayrıca dün ileri tetkik için gönderilen 16 kişinin 12 tanesinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığını dördünün ise sonuçlarının  beklendiğini bildirdi.


Bakan Pilli'nin , 30 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1257

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 12, 267

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 101  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-3   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

Son Güncelleme: 30.04.2020 17:36
Yorumlar
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Gibri 2020-04-30 18:18:38

UBP zihniyeti ve işgalçi çeteleri hepimizi hasta edebek , bulaş , tenktaş this ve ham hum ganimet .

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Daş 2020-04-30 18:43:25 @Gibri

Susun lan rumun dölleri

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yes 2020-04-30 18:34:42 @Gibri

adamsın badim

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Mert 2020-04-30 18:30:25

Bir adamı bakan yapmak bu kadar kolay mı , başarılar hobit , kobit yüzuklerin efendisi, ganimet .

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