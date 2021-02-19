Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 22 Şubat Pazartesi günü sona erecek olan COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerin yeniden değerlendirmesi için toplandı.
Ülke genelinde uygulanan kapanma kararlarının değerlendirilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeniden toplandı.
5 Şubat’ta alınan karar gereği ülke genelinde uygulanan iş yerlerinin kapatılması, tam gün sokağa çıkma yasağı ve ilçeler arası seyahat yasağının yeniden uzatılmaması halinde, yasaklar Pazartesi günü 05.00’te sona eriyor. Gözler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden çıkacak kararlarda.