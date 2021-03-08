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Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı

Lefkoşa’da Kadınlar Gününde bir kadına şiddet vakası daha.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:44
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Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı

Lefkoşa’da bulaşıkları yıkamadığı gerekçesi ile tartıştığı eşinin yüzüne vurarak yaralanmasına neden olan zanlı T.Ö.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili olguları aktardı.

Yavuz, zanlının "Ciddi darp" ve "Vahim zarar" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Yavuz, zanlının 7 Mart 2021 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Demirhan' da bulunan ikametgâhlarının salonu içerisinde bulaşıkları kendisinin yıkaması nedeniyle sinirlendiğini belirterek, eşi C.N.G.'yi yüzüne yuvarlak cam kâseyi fırlatmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Cam kâsenin C.N.G.’nin sağ gözüne ve yanağına çarpıp kırıldığını dile getiren Yavuz, müştekinin sağ gözünün beyaz kısmının 3 mm boyutunda yırtılması ve sağ yanağında 2 cm’lik ve 1 cm’lik kesi oluşması suretiyle vahim zarara uğradığına vurgu yaptı.

Yavuz, müştekinin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Göz servisinde ameliyata alındığına işaret ederek, ameliyat sonrası ise müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Söz konusu cam parçalarının emare olarak alındığını anlatan Yavuz, zanlının da derdest emri tutuklandığını söyledi.

Yavuz, soruşturmanın tamamlandığına dikkat çekerek, zanlının Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, olayın ciddi bir boyutta olmasını, müştekide kalıcı bir hasar oluşma ihtimalinin bulunmasını göz önünde bulundurarak, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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