Bülent Dizdarlı’dan Üçüncü Doz Aşı Açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türkiye’de yapılmaya başlanan üçüncü doz aşılarla ilgili açıklama yaparak merak edilen sorulara cevap verdi.

Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI

Türkiye’de başlayan “üçüncü doz aşı” tartışması kısa zamanda ülkemize de sirayet etti. Bu konuda çok soru alıyorum. Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışacağım.

1- Üçüncü doz aşının, bazı aşılar için 8 veya 9 ay içinde yapılması gerekeceği tüm dünyada yaygın olarak konuşulmaktadır. Ancak henüz hiçbir sağlık otoritesi kurumu tarafından böyle bir bildirim veya yaptırıma geçilmemiştir. Bu konuda birkaç hafta üzerinde başta W.H.O tarafından ilan edilmesi beklenmektedir

2- Üçüncü doz aşı yapılacaksa , daha önce yapılan aşı türü dışında bir aşının yapılması uygun olacak mı?

Bu soru da çok sorulmaktadır. Genelde otoriteler aynı aşı türünün devam ettirilmesi önermektedir. Ancak farklı düşüncelerde olanlarda yok değildir. Tam bir fikir birliği yoktur. Bu konuda da W.H.O nun kararı beklenmektedir.

3- Hastalığı geçirmiş olanların 180 gün sonra aşılanma ihtiyacı vardır.

4- Ülkemizde üçüncü doz aşı başlanacak mı? Başlanacaksa ne zaman başlanacak diye soranlar Sanırım önce W.H.O nun bu konudaki kararını beklemek durumundayız. Ancak bu konuda bir hazırlığımız olduğunu da duymadım. Ne yazık ki ülkenin henüz %25 i birinci dozu almışken, gerekirse 3.cü dozu en geç eylül ayında yapmamızi gerçeğinden de hareket ederek “ işimiz zor” diyorum.

