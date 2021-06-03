Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri

Bülent Dizdarlı’dan Üçüncü Doz Aşı Açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türkiye’de yapılmaya başlanan üçüncü doz aşılarla ilgili açıklama yaparak merak edilen sorulara cevap verdi. 

03 Haziran 2021 Perşembe 09:20
22 Okunma
Bülent Dizdarlı’dan Üçüncü Doz Aşı Açıklaması

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türkiye’de yapılmaya başlanan üçüncü doz aşılarla ilgili açıklama yaparak merak edilen sorulara cevap verdi. 

Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI
Türkiye’de başlayan “üçüncü doz aşı” tartışması kısa zamanda ülkemize de sirayet etti. Bu konuda çok soru alıyorum. Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışacağım.
1- Üçüncü doz aşının, bazı aşılar için 8 veya 9 ay içinde yapılması gerekeceği tüm dünyada yaygın olarak konuşulmaktadır. Ancak henüz hiçbir sağlık otoritesi kurumu tarafından böyle bir bildirim veya yaptırıma geçilmemiştir. Bu konuda birkaç hafta üzerinde başta W.H.O tarafından ilan edilmesi beklenmektedir
2- Üçüncü doz aşı yapılacaksa , daha önce yapılan aşı türü dışında bir aşının yapılması uygun olacak mı? 
Bu soru da çok sorulmaktadır. Genelde otoriteler aynı aşı türünün devam ettirilmesi önermektedir. Ancak farklı düşüncelerde olanlarda yok değildir. Tam bir fikir birliği yoktur. Bu konuda da W.H.O nun kararı beklenmektedir.
3- Hastalığı geçirmiş olanların  180 gün sonra aşılanma ihtiyacı vardır.
4- Ülkemizde üçüncü doz aşı başlanacak mı? Başlanacaksa ne zaman başlanacak diye soranlar Sanırım önce W.H.O nun bu konudaki kararını beklemek durumundayız. Ancak bu konuda bir hazırlığımız olduğunu da duymadım. Ne yazık ki ülkenin henüz %25 i birinci dozu almışken,  gerekirse 3.cü dozu en geç eylül ayında yapmamızi gerçeğinden de hareket ederek “ işimiz zor” diyorum.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Dizdarlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor
4 saatlik elektrik kesintisi!
4 saatlik elektrik kesintisi!
Zekeriya Sürek Hayatını Kaybetti
Zekeriya Sürek Hayatını Kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim