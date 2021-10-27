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Buray Büsküvütçü mahkemeye çıkarıldı

Ülkemizde MDP isimli siyasi partinin başkanlığını yapan zanlı Buray Büsküvütçü “Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal İsteme ve Şiddet Tehdidi” suçlarından tutuklandı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:35
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Buray Büsküvütçü mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber)

Ülkemizde MDP isimli siyasi partinin başkanlığını yapan zanlı Buray Büsküvütçü “Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal İsteme ve Şiddet Tehdidi” suçlarından tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan olayla ilgili bulguları aktardı.

Akacan 25 Ekim 2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren “Omio” isimli yatırım şirketinin işletmecisi olan zanlı Buray Büsküvütçü’nün müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı Girne’de sakin D.K’yi (K-22, TC, Yatırım Danışmanı), kendisi için kiralamış olduğu ikametgahın kira bedeli tutarındaki 26.860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene hitaben: “Bu borcu ödemezsen aileni de bulurum. Seni bu adada barındırmam. Seni yaşatmam. Sana bu sektörde hiçbir şekilde ekmek yedirmiycem. İmzalamazsan sana yapacağımı biliyorum” deyip şiddet tehdidinde bulunup tehditle mal istemiş, akabinde adı edileni zorla Girne’de bulunan Avukat Umut İmamzade’nin ofisine götürerek 26.860 TL’lik borç senedi imzalamasını ve evden çıkmasını sağladığını söyledi. Polis zanlı Buray Büsküvütçü’nün 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını, bahse konu senedin kopyasının noterden temin edilerek emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir ispati vücutta bulunması, 2 bin TL değerinde nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Buray Büsküvütçü
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