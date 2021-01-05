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Burhan Nalbantoğlu’nda 1 temizlik görevlisi pozitif

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde Kovid-19 bulaşı hızla yayılmaya devam ediyor.

05 Ocak 2021 Salı 09:05
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Burhan Nalbantoğlu’nda 1 temizlik görevlisi pozitif

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde Kovid-19 bulaşı hızla yayılmaya devam ediyor.

Temizlik personeli pozitif çıktı

Hastanenin temizlik personellerinden birisinin daha Kovid-19 pozitif çıktığı öğrenildi.

Temizlik personelleri sadece bir bölümde değil, hastanenin birçok bölümünde çalışıyor ve temizlik yapıyor.

Personel ayrıca molalarda sık sık bir araya da geliyor.

 Hastaların odalarını da temizliyordu

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümü‘nde tedavi görürken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hastanın odasında da temizlik yaptığı biliniyor.

Pozitif çıkan temizlik görevlisinin, hasta ya da başka bölümlerdeki çalışanlara virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı ise şimdilik bilinmiyor

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