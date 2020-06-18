Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Büyük ikramiye devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

18 Haziran 2020 Perşembe 21:53
916 Okunma
Büyük ikramiye devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37111 numaralı bilete isabet ederek devretti 

20 Temmuz’da 750 Bin TL

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2020 tarihinde özel çekiliş olarak gerçekleştiriliyor. Birimden yapılan açıklamada Barış ve Özgürlük Bayramına özel olarak yapılacak olan çekilişin 750.000 TL büyük ikramiyesi olacağına ve çekilişin çıkana kadar gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Bilet fiyatının 25 TL olarak  belirlendiği 20 Temmuz çekilişi biletleri 19 Haziran Cuma (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Devreden İkramiye 8 Ağustos’da çekilecek

Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından, araya 20 Temmuz Özel Çekilişi girmesinden ötürü; çekilişin 600 Bin TL büyük ikramiye ile 8 Ağustos’da çekileceği açıklandı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bok 2020-06-18 22:05:28

dünyada tek devreden piyango. ki dünyalı da değilik zaten!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fatih Öztürk yaşamını yitirdi
Fatih Öztürk yaşamını yitirdi
Mevlevî - Güzelyurt Anayolu'nda kaçak et operasyonu
Mevlevî - Güzelyurt Anayolu'nda kaçak et operasyonu
Alevkayası bölgesinde patlamamış mühimmat
Alevkayası bölgesinde patlamamış mühimmat
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim