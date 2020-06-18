Büyük ikramiye devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37111 numaralı bilete isabet ederek devretti

20 Temmuz’da 750 Bin TL

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2020 tarihinde özel çekiliş olarak gerçekleştiriliyor. Birimden yapılan açıklamada Barış ve Özgürlük Bayramına özel olarak yapılacak olan çekilişin 750.000 TL büyük ikramiyesi olacağına ve çekilişin çıkana kadar gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Bilet fiyatının 25 TL olarak belirlendiği 20 Temmuz çekilişi biletleri 19 Haziran Cuma (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Devreden İkramiye 8 Ağustos’da çekilecek

Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından, araya 20 Temmuz Özel Çekilişi girmesinden ötürü; çekilişin 600 Bin TL büyük ikramiye ile 8 Ağustos’da çekileceği açıklandı.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.