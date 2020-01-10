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Büyük ikramiye kazanan talihliye teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2019 tarihli çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

10 Ocak 2020 Cuma 12:31
Büyük ikramiye kazanan talihliye teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2019 tarihli çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde 1 Milyon 750  Bin TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen talihli tarafından bugün teslim alındığı açıklandı. ‘175379’ numaralı büyük ikramiye bileti Mağusa bayilerimizden Önay-Bayram Solak tarafından satılan bilete isabet ettiği belirtildi. İkramiyeyi kazanan talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulunarak kazananı tebrik etti.

18 Ocak Çekilişi de çıkana kadar

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişin 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu da hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuIkramiye
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