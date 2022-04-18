Büyük ikramiye Lefkoşa’da

Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 63281 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Ahmet Yürüyen tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.