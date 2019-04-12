Büyükelçi yeni terminal binasında incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ercan Havalimanı’nın yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.

Başçeri’yi Ercan’da, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı karşıladı. Yeni Ercan Havalimanı’nın Proje Sorumlusu Mimar Tunç Adanır, projeyle ilgili sunum yaptı.

Büyükelçi Başçeri, ““Emeği geçen herkesi kutluyorum. KuzeyTürk Cumhuriyeti’ne yakışan bir Havalimanı olacak” dedi.

Başçeri, KKTC’de ulaşımın ada devleti olması itibarı ile hava veya denizle yapıldığını kaydederek, hava ulaşımının, yeni terminalin bitirilmesi ile başka bir boyuta taşınacağını söyledi. Havalimanının büyük ve çok önemli bir yatırım olduğunu anlatan Büyükelçi Başçeri, yolcu ve alan kapasitesinin artacağına işaret ederek, uçaklara verilen hizmetin de iki katına çıkacağını kaydetti. Yeni Havalimanının devreye girmesi ile birlikte Ercan Havalimanı’nın geniş gövdeli uçaklara da hizmet verilebileceğine vurgu yapan Başçeri, “Böylece bir çok vatandaşın şikayetlerinin başında olan bilet fiyatlarında da etkilenme olacak. Büyük uçaklar ile küçük uçaklar arasındaki yolcu taşıma farkı görülecek” şeklinde konuştu.

Başçeri, “Bunlar çok önemli yatırımlardır. Bu, KKTC’de yap işlet devret ile hayata geçirilen projede bir ilk idi. Bu ilke tüm cesareti ile tüm emeğini harcayan başta Emrullah Turanlı olmak üzere, Taşyapı firmasına çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bir kamu eseri ortaya çıkarılmaktadır. Her ne kadar Taşyapı ve ortakları işletmeci olsa da sonunda kamunun olarak bir eserdir. Bu inşaatın yapılması ve işletilmesi sırasında bu eserin bir kamu eseri olduğu hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada özel bir havalimanı yapılmıyor.” Dedi.

Başçeri, başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere ilgili bakanlara da yüklenici firmanın karşılaştığı sıkıntıların ortadan giderilmesi için ortaya koydukları samimiyet için teşekkür etti.