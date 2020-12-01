Büyükkonuk'ta yollar beyaza büründü

Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı yollarda su taşkını oluşurken bazı yollar da doluyla kaplandı.
Büyükkonuk Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde yolları traktörlerle temizledi...
Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı yollarda su taşkını oluşurken bazı yollar da doluyla kaplandı.
Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı yollarda su taşkını oluşurken bazı yollar da doluyla kaplandı.
Büyükkonuk Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde yolları traktörlerle temizledi...