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Büyükoğlu: “Koltuklarından başka bir şey görmeyenler üç maymunu oynuyor”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, aynı ürünün farklı marketlerde açık ara fiyat farklarıyla satılmasının denetlememesine tepki göstererek, "Gözleri Meclis'teki koltuklarından başka bir şeyi görmeyenler ise üç maymunu oynamaya devam ediyor" dedi.

14 Aralık 2021 Salı 19:21
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Büyükoğlu: “Koltuklarından başka bir şey görmeyenler üç maymunu oynuyor”
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, aynı ürünün farklı marketlerde açık ara fiyat farklarıyla satıldığını savunarak, Hükümeti piyasayı denetleme görevini yerine getirmeye çağırdı.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve vatandaşın düşen alım gücüne işaret ederek, temel gıda ve temel kullanım ürünlerine yapılan zamları eleştirdi.
Aynı ürünlerin farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılmasına ve bunun denetlenmemesine de tepki göteren Büyükoğlu, "Bütün bunlar yetmezmiş gibi fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapan, yüksek kâr marjlarıyla durumdan faydalananların, hükümet tarafından hiçbir denetime ve cezaya tabi tutulmaması kabul edilemezdir. Bir markette 10 TL'den satılan aynı marka ve aynı gramajdaki bir ürün başka bir markette 20 TL'den satılıyor. Bu serbest piyasa değil, fırsatçılık ve denetimsizliktir" dedi.
Hükümetin seçim derdine düştüğünü ve vatandaşın feryadına kulak tıkadığını öne süren Büyükoğlu, ekmeğin dahi bazı fırınlarda 4 bazılarında ise 5 TL'den satıldığını gördüklerini belirtti.
Piyasanın başıboş bırakıldığını ve toplumsal bir patlamanın yaşanabileceğini söyleyen Büyükoğlu, “Hükümet edenlerin umursamazlığı vatandaşın canına tak etmiştir. Bunun böyle gitmeyeceği de aşikardır. Hükümet edenlere, seçim olsa da görevlerinin devam ettiğini hatırlatır ve en kısa zamanda piyasayı denetleme görevlerini yerine getirmeye çağırırız" ifadelerini kullandı.

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