Büyükyılmaz: “Kurumu Koruyabildiğimiz İçin Sendika Eylem Yapıyor”

GÜNDEM KIBRIS

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kıb-Tek’te yaşanan gelişmeleri değerlendiren Büyükyılmaz, “Kurumu koruyabildiğimiz için, sendika eylem yapıyor. 10 bin sayaç ihalesini iptal ettik. Bu yazılımı alan firma, kurumu kendisine bağlamış. Çağ dışı kalmış bir yazılımdı. Yazılımı öyle bir şeye getirdiler ki, sadece bu firmadan alabilirsiniz. Yıllardan beri kandırılıyormuşuz ve firmayı zengin etmişiz. Kurumun içinde de birilerini çok mutlu ediyor. Biz ne zaman üniversitelerden teklifler alarak, çalışmalara başlayınca, tepkiler de başlıyor. Şu anda hiçbir bölgede sayaç sıkıntısı yaşamadan, hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.