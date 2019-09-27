Çağatay: HP olarak işbirliklerinin artırılmasından yanayız

Halkın Partisi olarak, önemle işbirliklerinin artırılması gerekliliğini ifade ettiklerini belirten Çağatay, iki taraf arasında yapılan suçlu iadeleriyle, elektrikte ve cep telefonlarında yaşanan gelişmelerle, Kültürel Miras Komitesi ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ciddi çalışmalarıyla bir takım işbirliklerinin sürdüğünü ancak bunların artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

İki halkı yakınlaştırmak ve işbirliklerini artırmak adına 7 komitenin bulunduğunu anımsatan Çağatay, “Birbirimizin statüsünü yükselteceğiz kaygısı taşımadan daha fazla nasıl işbirliği sağlanabileceği konusunda çalışma yapılmalı” dedi.

Erek Çağatay, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak, “diplomasiyi kullanmak lazım. Tek çare federasyon olmamalı, farklı modelleri konuşmamız lazım” diyerek, 50 yıl daha masada dirsek çürütülemeyeceğini vurguladı.

Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya değinen Çağatay, ‘sıfır asker, sıfır garanti’ söylemiyle, bütün Kıbrıs’ın sahibiymiş gibi davranılmasının hayalcilik olduğunu söyledi.

(BRT)