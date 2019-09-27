Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Çağatay: HP olarak işbirliklerinin artırılmasından yanayız

BRT’de yayınlanan “45+” programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, Kıbrıs konusundaki durumu değerlendirdi.

27 Eylül 2019 Cuma 14:12
Çağatay: HP olarak işbirliklerinin artırılmasından yanayız

Halkın Partisi olarak, önemle işbirliklerinin artırılması gerekliliğini ifade ettiklerini belirten Çağatay, iki taraf arasında yapılan suçlu iadeleriyle, elektrikte ve cep telefonlarında yaşanan gelişmelerle, Kültürel Miras Komitesi ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ciddi çalışmalarıyla bir takım işbirliklerinin sürdüğünü ancak bunların artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

İki halkı yakınlaştırmak ve işbirliklerini artırmak adına 7 komitenin bulunduğunu anımsatan Çağatay, “Birbirimizin statüsünü yükselteceğiz kaygısı taşımadan daha fazla nasıl işbirliği sağlanabileceği konusunda çalışma yapılmalı” dedi.

Erek Çağatay, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak, “diplomasiyi kullanmak lazım. Tek çare federasyon olmamalı, farklı modelleri konuşmamız lazım” diyerek, 50 yıl daha masada dirsek çürütülemeyeceğini vurguladı.

Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya değinen Çağatay, ‘sıfır asker, sıfır garanti’ söylemiyle, bütün Kıbrıs’ın sahibiymiş gibi davranılmasının hayalcilik olduğunu söyledi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
çağatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIV pozitif vakalarında artış
HIV pozitif vakalarında artış
Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!
Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!
Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK Arasında Protokol İmzalandı
Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK Arasında Protokol İmzalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim