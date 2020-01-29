Çağatay: “Sesimizi duyurmaya da devam edeceğiz”

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı sıkıntıları ve tarihi doğru anlatmak hedefiyle Avrupa’da temaslarda bulunduklarını belirterek, “Sesimizi duyurmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çağatay, BRT’de katıldığı programda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros ile birlikte Cumhuriyet Meclisi heyeti olarak Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdi.

Meclis’te grubu bulunan 3 partinin temsilcisi olarak 2 ayda bir Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiklerini ve Kıbrıslı Türklerin görüş, düşünce ve duruşunu yansıttıklarını belirtti.

Çağatay, “Son toplantıda, devamlı temas ve iyi ilişkide bulunduğumuz Geoffrey Van Orden isimli İngiliz milletvekili aracılığıyla Brüksel temsilciliğimizin de girişimiyle Avrupa Parlamentosu’nda bir yer ayrılarak ‘Kayıp Otobüs’ belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterimden önce bizler 3 milletvekili birer konuşma yaptık” dedi.

Erek Çağatay, Kıbrıslı Türk’ün sıkıntısının 1963’te başladığını, 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum tarafınca gasp edilmesi sonucunda Kıbrıslı Türklerin bu cumhuriyetten atılmalarıyla bu cumhuriyetin varlığının sonlanmış olduğunu anlattıklarını belirtti.

Çağatay, şöyle devam etti:

“1963’ten itibaren tek taraflı olarak Rumların gasp ederek bir hak ihlali yaptığı ve bununla birlikte 11 yıl boyunca eziyetler çektiği, vatandaşların evden işten alınarak kaybolduğu gözler önüne serildi. İzleyenler maalesef sadece 1974’te kayıplar olduğunu zannediyordu. Öncesinde yaşananları bilmiyorlar. Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı sıkıntıları ve tarihi doğru anlatmaktı hedefimiz. Bunu da yaptık. Sesimizi duyurmaya da devam edeceğiz.”

“AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ VEKİLLERİ DURUMU SORGULAR HALE GETİRİRSEK, NE MUTLU BİZE”

Belgesel gösteriminin yanı sıra ikili görüşmeler de yaptıklarını anlatan Erek Çağatay, AP üyesi milletvekillerini makamlarında ziyaret ettiklerini belirtti.

Çağatay, şöyle devam etti:

“Toplantılarda; Kıbrıs meselesindeki son duruma ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin görüşlerimizi paylaşıyoruz. Rum tarafı ve Yunanistan AB üyesi olmasının avantajını kullanarak tek taraflı görüş aktarıyor ve muhatapları da bu anlatılanlar doğrultusunda Kıbrıs’ı değerlendiriyor. Bu açığı kapatmak adına elimizden geldiğince kendimizi, yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Ama ne kadar yeterlidir? AB’den gelen doğalgaz açıklaması son derece üzücüdür. Tek taraflıdır. Bunu bertaraf etmemiz gerekir. BM’nin yaptığı açıklamada işbirliği yönlendirmesi yapılırken; AB’nin bunu dikkate almadan açıklama yaptığını görüyoruz. Bunu da dile getirdik ve sitemlerimizi aktardık. Parlamentodaki vekilleri durumu sorgular hale getirirsek bile ne mutlu bize.”

Avrupa Birliği verdiği sözleri yerine getirmediğinin altını çizen Çağatay, özellikle doğrudan ticaret ve doğrudan uçuşlarla ilgili herhangi bir tüzüğün hayata geçirilmediğini söyledi. Çağatay, bunları muhataplarına hatırlattıklarını, hatırlatmaya da devam edeceklerini söyledi. Çağatay, doğrudan ticaret tüzüğünü hayata geçirmek için siyasi ve hukuksal bir mücadele içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

“TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SEFERBERLİK ŞARTTIR”

Girne Milletvekili Çağatay, yaşanan trafik kazalarına da değindi ve hepsinin son derece üzücü olduğunu ifade etti.

Çağatay, “Şiddetle, önemle üzerinde durmamız gereken, hızla çözmemiz gereken bir durumdur. Trafik kurallarına uyulması, hız yapılmaması şarttır. Bu sorunu çözmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın devamlı vurguladığı gibi bir seferberlik gerekiyor. Yollarımızı hem iyileştirmeli hem de yeni yollarımızı yeni teknolojilere ayak uydurarak yapmalıyız” ifadesini kullandı.

Denetimlerin önemine de dikkat çeken Girne Milletvekili Çağatay, polis sayısının yetersiz olduğunu belirtti.

Çağatay, şöyle devam etti:

“Şu an yaklaşık 700 polis açığı söz konusudur. Bu büyük bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek ve teknolojiyi kullanmak adına MOBESE kameralarının hayata geçirilmesi için dörtlü hükümet döneminde; Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde yasal düzenleme yapmıştık. Lefkoşa ve Girne pilot bölge olarak seçilmişti. 500 civarında kamera yerleştirilecekti, sadece asayiş için değil; trafik için kullanılacak şekilde bir düzenlemeydi. Alt yapı çalışmaları devam ediyor, bunu hızlıca tamamlamamız lazım. Trafiği kontrol etme adına böylelikle bir adım daha atmış olacağız.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ehliyet alımıyla ilgili önemli adımlar attığını hatırlatan Erek Çağatay, bundan sonra yapılacak sınavların ve eğitimin daha detaylı olacağını söyledi. Ehliyetlerin aşırı hız, alkol, insan hayatını tehlikeye atan durumlarda sürücüden alınacağını ve bazılarının ise iptal edileceğini ifade eden Girne Milletvekilli Çağatay, bu tür caydırıcı cezaların çağdaş ülkelerin hepsinde uygulandığına işaret etti.

Çağatay, “Amaç halkın canını ağır cezalarla acıtmak değil, trafik kazalarında kayıplar vererek canımızın acımasını engellemektir” dedi.