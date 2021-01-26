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Çağıner: Baskımızı aşı için yapmalıyız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile mücadelede kapanmak yerine aşı sayısının artırılmasının pandemi sonucuna daha iyi olacağını vurguladı.

26 Ocak 2021 Salı 15:10
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Çağıner: Baskımızı aşı için yapmalıyız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile mücadelede kapanmak yerine aşı sayısının artırılmasının pandemi sonucuna daha iyi olacağını vurguladı.

Çağıner “Kapanmak için yaptığımız BASKI kadar AŞI sayısını artırılması için de yapsak sonucu daha hayırlı olacak. En azından ölümlerin önüne geçeriz “ifadelerini kullandı.

İşte Çağıner’in paylaşımı şöyle:

Kapanalım ve kapanınca korunmuş olacağız diyoruz; doğru. Kapandık ve açıldık sonra yine vaka çıkacak evet zaman kazanacağız doğru ama ÖTELEME olacak. Kapanmak için yaptığımız BASKI kadar AŞI sayısını artırılması için de yapsak sonucu daha hayırlı olacak. En azından ölümlerin önüne geçeriz. Yoksa bu gidiş ile kavgamız kısır bir kavga olacak maalesef.

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