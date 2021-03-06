Çağıner: Bu sektörü yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil

Dimağ Çağıner'in açıklaması şöyle:

Turizmin açılımını planlamasını yapmak gerekiyor. KITOB olarak her türlü girişimi yaptık ve önerilirimizi sunduk. Biz bekliyoruz ama dünya bizi beklemez. Sağlık bakanlığı ve Turizm Bakanlığı kriterleri ve takvimi şimdiden belirlemeleri şart. Bekleyecek ne zamanımız ne tahammülümüz var. 10 binlerin ne sabrı kaldı ne de gücü. Ne destek var ne çözüm var. Kriterler ( bilim kurulunun onayı olacak) konusunda mutlaka muhalefet ve iktidar konsensusa varsın ve alınacak kararı popülizme kurban etmeyelim. Bu ülke hepimizin ve bu krizden hep birlikte çıkabiliriz. Bu sektörü yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil.