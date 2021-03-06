Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

Çağıner: Bu sektörü yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner turizmin açılması için gerekli  kriterleri ve takvimi şimdiden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bekleyecek ne zamanımız ne tahammülümüz var" dedi.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:20
755 Okunma
Çağıner: Bu sektörü yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil

Dimağ Çağıner'in açıklaması şöyle: 

Turizmin açılımını planlamasını yapmak gerekiyor. KITOB olarak her türlü girişimi yaptık ve önerilirimizi sunduk. Biz bekliyoruz ama dünya bizi beklemez. Sağlık bakanlığı ve Turizm Bakanlığı kriterleri ve takvimi şimdiden belirlemeleri şart. Bekleyecek ne zamanımız ne tahammülümüz var. 10 binlerin ne sabrı kaldı ne de gücü. Ne destek var ne çözüm var. Kriterler ( bilim kurulunun onayı olacak) konusunda mutlaka muhalefet ve iktidar konsensusa varsın ve alınacak kararı popülizme kurban etmeyelim. Bu ülke hepimizin ve bu krizden hep birlikte çıkabiliriz. Bu sektörü yok sayarak ülkeyi yönetmek mümkün değil.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AB, Kıbrıs Türk Halkı’na haksızlık yapmaya devam ediyor"
"AB, Kıbrıs Türk Halkı’na haksızlık yapmaya devam ediyor"
40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı
40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı
"AB KENDİ MÜKTESEBATINI ÇİĞNEMİŞTİR"
"AB KENDİ MÜKTESEBATINI ÇİĞNEMİŞTİR"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim