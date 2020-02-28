Çağıner: “Elimizi taşın altına koyup daha iyi bir hastane yapacağız”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, BRT’de katıldığı programda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün meydana gelen yangınla ilgili üzüntüsü belirtti. Çağıner, olay nedeniyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dilerken ailelerine baş sağlığı diledi.

Çağıner, İdlib’de yaşanan çatışmalar ve verilen şehitleri rahmetle andığını da ifade ederek sözlerine başladı.

KKTC ve Türkiye için kara bir Cuma olduğunu ifade eden Çağıner, böyle bir günde turizm konuşmanın da zor olduğunu söyledi. Tüm dünyada çeşit çeşit yangınlar olduğunu kaydeden Çağıner, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, sorunlardan çıkmanın akılla başarılabileceğini kaydederek sabahki yangından da aldığımız bir mesaj olacağını söyledi. Kendi kendine sahip çıkan ve yeten bir toplum olmak zorunda olduklarını kaydeden Çağıner, Suriye’de yaşanan olaylarda zahiyat verildiğini bu nedenle çok üzüldüklerini ifade ederek “Türkiye orada iyi bir sistem kurulması için çalışıyor. Türk halkı büyük bir bedel ödüyor, Kıbrıs Türk halkı bir bedel ödüyor. Bizim bizden başka dostumuz yok, Türkiye ile birlikte yaralarımızı sarmamız gerekiyor” dedi.

“Bunlar olmadan ne turizmi ne eğitimi konuşmamız çok zordur. Kıbrıs Türk halkı olarak özümüze dönmemiz gerekiyor. Toplum olma noktasında özümüze dönmemiz gerekiyor” diye konuşan Çağıner, Ekonomik Örgütler Platformu olarak Başbakanlık himayesinde, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hepimizindir” sloganı ile bir kampanya başlattıklarını ifade etti.

Bu kampanya ile birlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda gerçekleştirilecek canlı yayın programı ile, meydana gelen yangın olayında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ortaya çıkan hasarın giderilmesi ve yaraların en erken zamanda sarılması için ilk adımın atılmış olacağını belirtti.

“Corona virüsü ile nasıl mücadele edeceğimizi konuşurken bugün bizim kalemiz olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni kaybettik. Bizim Ekonomik Örgütler Platformu olarak buna seyirci olmayacağız. Elimizi taşın altına devletle beraber koyacağız. Sabahtan beridir kendi aramızda nasıl destek olabiliriz diye konuştuk ve böyle bir kampanya düzenleme kararı aldık. Ne kadar kısa sürede hastaneyi faaliyete geçirirsek o kadar iyi olacak düşüncesiyle böyle bir kampanya düşündük” diye konuşan Çağıner, Kıbrıs Türk halkının hassasiyeti bu noktada ortaya çıkacağını belirtti.

Sağlığın en temel ihtiyaç olduğunu kaydeden Çağıner, 2 kişi kaybettiklerini ifade ederek yeni hastane için beklemeye tahammülleri olmayacağını söyledi. Devletle beraber belki eskisinden daha iyi olacak şekilde bir hastane yapmak için her türlü imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.

Çağıner şöyle devam etti: “Kriz yönetimi noktasında daha iyi olabilirdi ancak bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Kim suçluydu noktasında hesap sormayacağız. Biz bundan sonraki süreçte yaralarımızı nasıl sararız bu konuya eğileceğiz. Sonuç odaklı birşeyler yapma noktasında kendimize görev edindik."