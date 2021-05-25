Çağıner: “Üst komite kriterleri belirsiz”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak turizme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“ÜST KOMİTE KRİTERLERİ BELİRSİZ”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk oldu. Turizm çevreleri tarafından turizmde yapılması beklenen açılımlar ilgili bilgi veren Çağıner, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada kriterler çok belli değil. Hatta çift aşılı gelecek olanların turist olup olmayacağı, otellerde konaklayıp konaklamayacağı bile belirtilmemiş. Biz alınan tüm kararları tekrar inceledik alınan kararlarla ilgili bir hayli notumuz var” dedi.

TURİZM ÜST KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Bugün Turizm Bakanlığı’nda Turizm Üst Kurulu’nun saat 12.00’da bir toplantı gerçekleştireceğini kaydeden Çağıner, “Gündemde planlanan açılım ve açılımdaki maddelerde bulunan kriterlerin net olarak belirlenmesi noktasında bir çalışma yapacağız. Sayın Turizm Bakanı da bu çalışmayı Bakanlar Kurulu’na götürecek. Bu kararların daha net anlaşılabilir ve turizmin önünü açabilecek şekilde tazelenmesini veya bizim yanlış anladığımız bir şey varsa bunun daha anlaşılabilir olmasını talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TALEBİMİZ ÇİFT AŞILI KİŞİLERİN ÇİFT PCT TESTİ İLE HEMEN GELMEYE BAŞLAMASI”

Çağıner turizmcilerin talepleri noktasında örnekler vererek, “Mesela Türkiye’den gelişlerin biz çift aşı ve çift PCR ile hemen başlamasını talep ediyoruz. Bu konuda birkaç farklı yorum bulunuyor. Gelebilir diyen var gelemez diyen var. Kararları okuduğunuz zaman net bir noktaya gelemiyorsunuz. Bunların netleşmesini istiyoruz. Özellikle Türkiye’den gerek tarifeli gerekse Charter seferlerle gelişlerin çift aşı ve çift PCR testi ile turistlerin adaya gelebilmesini sağlayabilecek açılımın hemen yapılması arzusu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Hastalığı geçiren ve kanında antikor bulunan kişilerin sürecin en başından beri adaya gelişlerinin sağlandığının altını çizen Çağıner, bu noktada bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

DAHA KAPSAMLI AÇILIM İÇİN TURİZMCİLER HAZİRAN AYINI İZLEYECEK

Bahar Sancar’ın “Ülkenin turist profiline bakıldığında Türkiye’de aşılanan kişiler belirli yaş üzerinde olması ve bunun da ülkenin turist profiline uymadığını” söyleyerek, “Hem çift aşılı olan kişilerin hem de hastalığı geçirmemiş olsa bile negatif çift PCR testi ile gelişler için bir talebiniz olacak mı?” sorusuna cevap veren Çağıner, “Bu aşamada öyle bir talebimiz olmayacak. Özellikle Haziran ayını beklemek istiyoruz. Haziran ayında gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de aşılamanın çok yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Yapılan açıklamalar bu yönde. Haziran ayında Türkiye’deki vakaların seyrini hem de aşılamayı takip edeceğiz. Bir ay daha sabretmemiz gerekiyor ve onun sonucunda eğer son durum güvenlikli ise çift PCR testi ile gelişleri talep edeceğiz. Bu benim şahsi görüşümdür” dedi.

“SEKTÖR İÇERİSİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR”

Çift PCR ile gelişlerin başlaması noktasında sektör içerisinde farklı görüşler ve düşünceler olduğunu kaydeden Çağıner, “Sağlık olan adım adım gitmemizdir. Önceliğimiz çift PCR ve çift aşılı kişilerin gelmesidir. Daha sonrasında aşı durumumuza ve vaka sayımıza bakarak çift PCR testi yaptırmış kişilerin gelmesi için bir ortam olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çok hızlı gitmemeliyiz. Evet biz çok sıkıdayız. Turizm sektörü bitmiş durumda. Ama bir yandan da sağlık alt yapısını çok zorlamadan akıl ve bilim yoluyla ilerlememiz de doğrusu olacaktır. Ancak ilk aşamada en azından haziran ayı için çift PCR testini yaptıran çift aşılı kişilerin gelmesinde bir sıkıntı görmüyorum” dedi.

“EKONOMİNİN DAYACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR”

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Güney Kıbrıs ile kapıların açılması hakkında da açıklama yapan Çağıner, “Güney Kıbrıs ile kapıların açılması hem turizm hem esnaf için inanılmaz önemlidir. Esnaf ve zanaatkarlar gibi bizde kapıların ivedilikle açılması arzusu içerisindeyiz. Tahmin ediyorum bu noktada bir karar üretilecek gibi görünüyor. Çünkü artık ekonominin dayanacak gücü kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“GÜNEY’LE KAPILAR İVEDİ BİR ŞEKİLDE AÇILMALI”

Ülkeye bakıldığında insanların hala daha ne maske ne mesafe kurallarına uymadığını hatırlatan Çağıner, “Bir tarafta kurallara uymayan bir toplum var, diğer taraftan ise hastalığın gelmemesi için kapıların kapanmasını talep edenler var. Bu birbiriyle çelişiyor. Hem kendi kurallarımıza uymayacağız hem de normal bir hayat varmış, Covid yokmuş gibi yaşayacağız” diye eleştiride bulundu. Çağıner, “Tek geliri turizm olan, tek geliri Güney’den geçen insanlar olan esnafın zor durumda olması doğru değildir. Dolayısıyla yapılması gereken bütün sağlık kurallarına uyup ivedi bir şekilde kapıların açılmasını sağlamak olması gerekmektedir. Bu noktada bizimde görüşümüz kapıların ivedi bir şekilde açılmasıdır” şeklinde konuştu.