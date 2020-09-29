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Çağlar Yüksel Hep Yek 4 Sinema Filminde

Oyunculuk basamaklarını emin adımlarla çıkan Çağlar Yüksel, “Kod Adı Venüs” ile başladığı yolculuğa peşi sıra yenilerini ekledi ve şimdi de Hep Yek serilerinin 4.’sünde başrol yardımcısı olarak kamera karşısına geçti.

29 Eylül 2020 Salı 17:07
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Çağlar Yüksel Hep Yek 4 Sinema Filminde

Oyunculuk basamaklarını emin adımlarla çıkan Çağlar Yüksel, “Kod Adı Venüs” ile başladığı yolculuğa peşi sıra yenilerini ekledi ve şimdi de Hep Yek serilerinin 4.’sünde başrol yardımcısı olarak kamera karşısına geçti.

Oyunculuk kariyerine Kod Adı Venüs ile başlayan Yüksel, hemen ardından Kurtlar Vadisi Pusu’da görev aldı.

Çağlar Yüksel, buradaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekerek Hep Yek serisine girmeyi de başardı ve Hep Yek 3’te Mafyanın baş adamı olarak karşımıza çıktı.

Şimdi serinin 4. Halkasında başrol yardımcısı olarak rol alan Yüksel, şu sıralar çekimleri devam eden sinema filmi için İstanbul’da bulunuyor.

Yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği bu komedi filminin oyuncu kadrosunda İnan Ulaş, Torun Önder Açıkbaş, Şafak Sezer, Yıldırım Memişoğlu, Orhan Aydın, Çağlar Yüksel ve Serdal Genç yer alıyor

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