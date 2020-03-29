Çakıcı: Paketin hangi saptamalar ve öngörülerle hazırladığı net değil

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin hazırladığı Ekonomik Tedbirler Paketini değerlendirerek, krizin faturasının dar gelirli emekçi kesimlere kesilip, sermayeye daha fazla kaynak aktaracak önlemler alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çakıcı, yazılı açıklamasında, virüsün ortaya çıkışıyla yeni bir dünya düzeni olacağını savunarak, virüsün varlığından yola çıkarak küçük bir azınlığın büyük çoğunluğu ezme çabasına dönüşeceğinin, fırsatçıların türeyeceğinin ve demokrasi düşmanlarının da fırsat bulacağı ortamın ortaya çıkacağının da farkında olunması gerektiğini kaydetti.

“PAKETİN HANGİ SAPTAMALAR VE ÖNGÖRÜLERLE HAZIRLADIĞI NET DEĞİL”

UBP-HP hükümetinin hazırlayarak kamuoyuyla paylaştığı 33 maddeden oluşan Ekonomik Tedbirler Paketini de değerlendiren Çakıcı, hükümetin bu paketi hangi saptamalar ve ne gibi öngörülerle hazırladığının net olarak anlaşılamadığını ifade etti.

Çakıcı, hükümetin paketi, salgını 2-3 ayda atlatıp yarattığı olumsuz etkileri de yılsonuna kadar ortadan kaldırıp, Mart ayı başında terk etmek zorunda kaldığımız eski düzene dönüş yapmayı hedefleyerek hazırladığının anlaşıldığının görüldüğünü söyledi.

Çakıcı, krizin faturasının dar gelirli emekçi kesimlere kesilmesi ve sermayeye daha fazla kaynak aktaracak önlemler alınmasının bunun açık göstergesi olduğunu, hükümetin bu paketle fakirden alıp zengine vermeyi hedeflediğini, bu yöntemin doğru olmamakla birlikte kabul edilemez olduğunu söyledi. Çakıcı, hükümetin böyle bir kriz ortamında zenginden alınıp, fakiri destekleyecek önlemleri hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.

TKP-YG’NİN ÖNERİLERİ…

Çakıcı, parti olarak hazırladıkları 27 maddelik önerileri de şu şekilde sıraladı:

“1- Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için planlı bir süreç başlatılmalıdır. Sağlık ve ekonomi komitelerinin yanı sıra bir kriz komitesi kurulmalıdır. Bu komitelerde her partiden bir temsilcinin bulunduğu şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

2- Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile görüşerek sadece maliyet hesabın yapılarak faizler yeniden düzenlenmeli ve en azından kriz döneminde kar elde edilmemesi sağlanmalıdır.

“HER KUMARHANEDEN 1 MİLYON DOLAR GELECEKTE MAHSUPLAŞMAK ÜZERE ÖDENEK ALINMALI”

3- Tüm kumarhaneleri kapsayacak şekilde her kumarhaneden 1 milyon dolar olacak şekilde ve gelecekte mahsuplaşmak üzere ödenek alınmalıdır.

4- Bu geçiş sürecinde geliri kalmayan hane olamayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

5- Hükümet kararıyla işyeri faaliyetten durdurulduğu için gelirsiz kalan özel sektör çalışanlarına sürecin sonuna kadar ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmeli. Bu amaçla Sosyal Sigortaları destekleyecek fon aktarmaları yapılmalı ve hazine desteği verilmelidir.

6- Hükümet kararıyla işyeri faaliyetten durdurulduğu için gelirsiz kalan küçük esnaf ve kendi nam ve hesabına çalışan zanaatkârlara da sürecin sonuna kadar ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmelidir.

7- Ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği alan ve kirada oturanlara aynı kaynaktan bin TL de kira yardımı ödeneği verilmelidir.

8- Fiilen çalışmakta olan kamu çalışanlarının maaşlarından hiçbir kesinti yapılmamalıdır. Riskli işlerde çalışan kamu çalışanlarına fazladan ödenek verilmelidir.

9- Ciddi bir ekonomik planlama yapılarak eşit paylaşım anlayışıyla maaşlar kamuda yeniden düzenlenmelidir.

“KAMU GİDERLERİNDE AZAMİ TASARRUFA GİDİLMELİ”

10- Kamu giderlerinde azami tasarrufa gidilmeli bu amaçla tüm örtülü ödenekler, siyasi parti yardımları, izaz ikram, ziyaret, gezi, seyahat, kutlama, tanıtma, pazarlama kalemleri tümüyle salgınla mücadeleye aktarılmalıdır.

11- Tarım ve hayvancılıkta işletme büyüklükleri saptanmalı, teşvikler işletmenin büyüklük ölçüsüne göre azaltılmalı, uygun büyüklüğe ulaşan işletmelere kesilmelidir.

12- Tarım ve hayvancılık dışındaki sektörlere verilen teşvikler işletmenin faaliyete geçtiği tarih esas alınarak 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır.

13- Vergi reformu yapılarak büyük kazançlar elde eden kesimlerin gerçek anlamda vergi vermesi sağlanmalıdır.

“LÜKS TÜKETİM,VARLIK,VERASET VERGİSİ...BİR MİLYON TL ÜZERİNDEKİ BANKA MEVDUATLARINDAN VERGİ”

14- Lüks tüketim vergisi, varlık vergisi, veraset vergisi getirilmelidir.

15- Bir milyon TL üzerindeki banka mevduatlarından bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 oranında vergi alınmalıdır.

16- Faiz yasası çıkarılarak serbest faiz uygulamasına son verilmelidir.

17- Ülkede bulunan ve işsiz kalan çalışma izinli işçilerden dönmek isteyenlerin, kazanılmış haklarının da bir tamam ödenmiş olması denetlenerek, dönüşü için olanak sağlanmalıdır.

18- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahiplerinden talep edenlere özel sektör çalışanlarına yapıldığı gibi ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmelidir.

19- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahiplerinden iş yeri kira olanlardan talep edenlere bin TL kira yardımı ödeneği verilmelidir.

20- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahipleri, küçük esnaf ve kendi adına iş yapan zanaatkârların kriz süreci sonunda yeniden işbaşı yapabilmek için ihtiyaç duyacakları düşük faizli ve uzun vadeli kredi oranları hazırlanmalıdır.

“BÜTÜN TEMEL TÜKETİM MALLARI DENETİMLİ MAL LİSTESİNE ALINMALI”

21- Bütün temel tüketim malları denetimli mal listesine alınarak fiyat istismarlarının önüne geçilmelidir.

22- Et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, zeytin, zeytin ürünleri, narenciye, narenciye ürünlerinin ithali yasaklanmalıdır.

23- Ülkede yeterince üretilen veya üretilmesi için yeterli alt yapı bulunan mallar tespit edilerek muadili olan malların ithaline fon vergileri getirilmelidir.

24- İhracat teşvik edilerek ithalatçı firmalar ihracata yönlendirilmelidir.

25- Üniversitelerle de görüşülerek yabancı öğrencilerin yarı zamanlı (part-time) çalışma olanakları geliştirilmelidir.

26- Uzaktan eğitim (On-line) programları geliştirilip uygulamaya konulmalıdır.

27- Kamuda ve özel sektörde evde çalışma olanaklarının artırılması için çaba harcanmalıdır.”