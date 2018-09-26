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Çakıl yüklü kamyon kül oldu!

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
Çakıl yüklü kamyon kül oldu!

Değirmenlik bölgesinden Girne’ye doğru seyreden araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen araç ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı

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Anahtar Kelimeler:
KamyonAraç YangınıHaber
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