ÇALDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI DAHA ÖNCE DE 4 KEZ AYNI SUÇU İŞLEMİŞ!

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden ve daha sonra tutuklanarak aleyhine dava getirilen sanık Ahmet Kılınç aleyhindeki karar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkûm edildi. Yargıç Sağer sanığın sirkat ettiği araç ile kaza yaptığını belirterek, söz konusu kaza sonucunda ise olay yerinden kaçtığını kaydetti. Sanığın ayrıca ehliyetsiz ve sigortasız kullandığı araç ile yaptığı kaza neticesinde şans eseri can kaybı olmadığını bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini ayrıca sanığın bir buçuk yıl içerisinde 4 sefer benzer suç işlediğini de dikkate alarak aleyhine getirilen davalardan 8 ay hapis cezası takdir ettiğini açıkladı.