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Çaldığı oyun konsolu ile oyunu geri iade ederken yakalandı

04 Ocak 2019 Cuma 20:54
Çaldığı oyun konsolu ile oyunu geri iade ederken yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Phonex” isimli iş yerinden 1 adet Playstation 4 ile 1 adet oyun sirkat eden Henry Velaphi Dlamini, sirkat ettiği oyun konsolu ile oyunu 9 gün sonra konu iş yerine geri götürerek iade ederken yakalandı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Dlamini dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Çaldı, oynadı, iade etti, tutuklandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Henry Velaphi Dlamini’nin 24 Aralık 2018 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Phonex” isimli iş yerinde müşteri olarak bulunduğu sırada toplam 500 Dolar değerinde olan Playstation 4 ve 1 adet oyunu sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine 27 Aralık 2018 tarihinde geldiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 2 Ocak 2019 tarihinde sirkat ettiği malzemeleri konu iş yerine getirip iade ettiğini ve tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, incelenen kamera kayıtlarında ise 1 kişinin iş yeri işletmecisini meşgul ederken zanlının konu malzemeleri sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirterek, konu kişinin de arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Henry Velaphi Dlamini’nin tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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