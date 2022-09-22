Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Çaldığı paraları kumarda yedi

Tehdit edilerek parasının çalındığını söyleyen taksicinin yalanı ortaya çıktı...

22 Eylül 2022 Perşembe 15:15
155 Okunma
Çaldığı paraları kumarda yedi



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.09.2022 tarihinde, Girne’de, E.Ş.(E-24) polise gelerek yapmış olduğu şikayette; aynı gün saat 04:15 sıralarında, kullanımındaki ticari araçta (taksi) yolcu olarak bulunan kimliği meçhul bir şahsın kendisini bıçakla tehdit ettikten sonra, araçta muhafaza edilen 11.500 TL nakit parayı çaldığı yönünde bir ifade vermiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; E.Ş.(E-24)’nin gerçekte böyle bir suç işlenmemesine rağmen, polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı ve araçta bulunan işverenine ait söz konusu paranın kendisi tarafından çalındıktan sonra, bir kumarhanede kumar oynamak suretiyle harcadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar
Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni
Bahar Sancar'ın konuğu Ürün Solyalı
Bahar Sancar'ın konuğu Ürün Solyalı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim