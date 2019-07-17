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Çalışkantürk ile Sayar cezaevine gönderildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:09
Çalışkantürk ile Sayar cezaevine gönderildi

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin tuvaletinde bir kadını taciz ettikleri öne sürülen İhsan Çalışkantürk’ün ve Mehmet Sayar dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Temmuz saat 20.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin araç park yerinin yanında bulunan bayan, erkek ve lavabo kısımlarını kapsayan oda içerisinde zanlı İhsan Çalışkantürk’ün ve zanlı Mehmet Sayar’ın kadınlar tuvaletinde bulunan kadına temizlik yapacaklarını söyleyip,  çıkmasını sağlayıp, taciz ettiklerini söyledi.

Polis, İhsan Çalışkantürk’ün söz konusu kadını belinden tutup kendisine doğru çektikten sonra boynundan öptüğünü söyledi.

Kadının zanlıyı itip kurtulduktan sonra polise şikayette bulunduğunu kaydeden polis, şikayetçi kadının ifadesinde zanlı Çalışkantürk’ün kendisini taciz ederken, Mehmet Sayar’ın da gözcülük yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada kadının tuvaletten koşarak çıktığına, iki erkek şahsın peşinden gittiklerine dair tanık ifadeler olduğunu kaydetti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 15 gün süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
İhsan ÇalışkantürkMehmet SayarCinsel TacizMahkemeTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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ABDI KELES 2019-07-17 23:46:33

Bunlari meydanda cezalandiracaksin. Cezaevi bunlar icin mukafattir.

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