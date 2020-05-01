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Çalışma Bakanı Sucuoğlu: Buna tolerans göstermemizi beklemesinler

Faiz Sucuoğlu normalleşme sürecinde bu işverenlerden ek şartlar talep edeceklerini söyledi.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:41
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Çalışma Bakanı Sucuoğlu: Buna tolerans göstermemizi beklemesinler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışanlarını mağdur eden bazı işverenlere karşı toleranslı olmayacaklarını ve normalleşme sürecinde bu işverenlerden ek şartlar talep edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, şartları yerine getiremeyen işverenlerin normalleşme sürecine geçemeyebileceğini vurguladı. Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programına konuk olan Faiz Sucuoğlu, çalışanlarını mağdur eden az sayıdaki işveren için kullandığı “insafsızlar” ve benzeri sert ifadeleri, tüm işverenlerin üzerine alınmamasını istedi. Personeline sahip çıkan, borçlanıp maaşlarını ödeyen takdire şayan çok sayıda işverenlerimiz olduğunu, onlara teşekkür ettiğini anlatan Sucuoğlu, kesinlikle genelleme yapmadığını, tüm işverenleri hedef almadığını vurguladı.

Az sayıda bazı işverenlerin çalışanlarını açlığa mahkum edecek kadar ileri gittiğini, kendisine gelen şikayetleri gördüğünde, bu mağdur insanların durumuna çok üzüldüğünü belirten Sucuoğlu, “Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Buna tolerans göstermemizi beklemesinler” dedi. Bakanlığının gözünün bu işletmelerin üzerinde olduğunu, yasaların emrettiği yaptırımları bunlara uygulayacaklarını dile getiren Sucuoğlu, normalleşme sürecinde de bu işverenlere yönelik ek şartlar koyacaklarını, bunları yerine getirmeyenlerin işyerini açamayabileceğini vurguladı.

Haber Kıbrıs

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