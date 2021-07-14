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Çalışma Bakanlığı Koltuğu 20 Gündür Boş!

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14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:37
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Çalışma Bakanlığı Koltuğu 20 Gündür Boş!

DP Milletvekili Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden 25 Haziran 2021 tarihinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Çağman’ın istifasında 20 gün geçmesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan kimse olmadı.

Atanma konusunda Serdar Denktaş, Afet Özcafer,Tözün Tunalı, Çelebi Ilık gibi isimler gündeme gelmesine rağmen henüz bu konuda bir gelişme olmaması hem hükümette hem de toplum içinde huzursuzluk yaratıyor.

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye dönmesiyle Çalışma Bakanlığı’na birini atayacağız dedi,fakat Tatar adaya döndü 1 hafta adada kaldı ve atama gerçekleşmedi, Tatar tekrar yurtdışına çıktı.

NURGÜL ECE/ Kıbrıs Haber

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:21
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