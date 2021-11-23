Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi onaylandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 492 milyon 252 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisi’nden geçti.

Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde ilk sözü TDP Milletvekili Zeki Çeler aldı. Çeler, sosyal sigortalar ödemelerinde yaşanan sıkıntıları aktararak, topluma sigortalı olmanın öneminin anlatılması gerektiğini kaydetti.

Teşviklerin de ödenemez duruma geldiğine dikkat çeken Çeler, döviz krizi yüzünden TL’nin yok olmaya doğru gittiğini söyleyerek, bakanlığın bu teşvikler konusunda ne kadar daha ayakta durabileceğini merak edildiğini belirtti.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların bakanlığın iş gücünün ciddi olarak artırdığını kaydetti.

Bakanlığın bütçesinin özel sektöre merhem olmaya yeterli olmadığını söyleyen Baybars, kamu maliyesinin can damarının özel sektör olduğunun görüldüğünü belirtti.

Gençlere iş bulabilmelerinde bir köprü görevi yapmak gerektiğini dile getiren Baybars, eğitimini bitirmiş gençlerin adadan gitmemeleri için iş alanları yaratılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede ara eleman yetiştirilebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Baybars, eğitime teşvik edilen kişilere iş bulma garantisi de verilmesi gerektiğini belirtti.

Engelli kişilerin iş alanlarına katılmaları gerektiğini kaydeden Baybars, engelli insanları “maaş alıp, evde oturmak” yerine kendilerini iyi hissedecekleri düzenlemelerle ülkeye kazandırılmak gerektiğini söyledi.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında, iş yerlerinde yapılan cinsiyet ayrımcılığından dolayı kadınların, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, daha çok işsiz kaldığını kaydetti.

Ekonomik gücü olmayan kadının ev içinde maruz kaldığı şiddetten kaçamadığını dile getiren Derya, buna cinsel şiddet de eklendiğini belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Dairesi, konusuna da değinen Derya, pandemi dolayısıyla kadın ve engellilerin ne yaşadığı ve durumu konusunda bir data oluşturulmadığını, bundan dolayı da bu konularda politika oluşturulamayacağını kaydetti.

“Toplumun yarısı kadınlardan oluşuyorsa, bu devlet, bu kadınları dikkate alacak şekilde konuşmak zorunda” diyen Derya, sosyal devlet yapısından uzaklaşıldığını ve bundan dolayı da yaşanan sıkıntılara artık çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yaşanan yıkım karşısında devletin ne yapacağını merak ettiğini kaydetti.

Bütçenin hazırlanmasının ardından bugün yaşanan döviz hareketinden sonra yaklaşık yüzde 35’lik kayıp olduğunu dile getiren Şahali, yerel işgücü istihdamı için oluşturulan fonun da tüketildiğini söyledi.

Hafta sonu ekonomik platformuyla bir araya gelen hükümetin yapılan toplantının ardından alınacak tedbirlerle ilgili görüş istediğini ve bu görüşlerin seçim yasaklarının ilk gününe gelmesinin manidar olduğunu kaydeden Şahali, yapılacak düzenlemelerin cesaret istediğini kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, dünyanın takip ettiği özel sektörde sendikalaşmanın başarılmaması halinde var olan durumun 40 sene daha gideceğini kaydetti.

Dövizin yükselişine karşı ne yapılacağını soran Angolemli, şimdi gelinen noktada halkın nasıl korunacağının belirlenmesini belirtti.

Tüm paydaşların oturarak çare bulması gerektiğini dile getiren Angolemli, gerektiği halde kurların sabitlenmesi ve çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis, sendikalar ve işleyenler olarak ortak karar alınması gerektiğini dile getiren Angolemli, döviz borcu olanların durumunun ne olacağının hükümet ve sivil toplum örgütleriyle zor günlerin geçirilmesi için görüşme yapılması gerektiğini belirtti.

DP Milletvekilli Serdar Denktaş yerinden söz alarak, özel sektörde sendikalaşmayı engelleyenin kendisi olduğunu söyledi.

ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da söz alarak, öneri ve eleştirileri dikkate alacağını kaydetti.

Sigortalar konusundaki sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Çağman, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Genel kurul daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini 492 Milyon 252 Bin 900 TL olarak oyçokluğuyla kabul etti.