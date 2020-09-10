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Çalışmalar yerinde inceleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:39
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Çalışmalar yerinde inceleniyor

Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulunuyor.

Pınarbaşı’ndan kalkan askeri helikopter ile tamirin yapıldığı gemiye giden Başbakan Tatar’a Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanı Dursun Oğuz ve Su İşleri Dairesi Müdürü ve diğer yetkililer de eşlik etti.

İnceleme sonrasında konuya ilişkin açıklama yapılması da bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Su Temin ProjesiFuat OktayErsin Tatar
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