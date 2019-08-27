Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Çalıştığı iş yerinin parasını çaldı!

27 Ağustos 2019 Salı 15:01
Çalıştığı iş yerinin parasını çaldı!

     02.08.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren “Açmenya Rent A Car” isimli işyeri içerisinde çalışmakta olan V.M.Y.(K-49)’nin araç kiralama ücreti olarak müşterilerden almış olduğu 450 Stg nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Açmenya Rent A CarHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2019-08-27 15:18:25

Tebrikler Polisimize tutuklamışlar yasaları uygulamışlar. Aynı yasaları zenginlerede memleketi soyanlara da uygulayabilirler mi acaba? KKTC herkese eşit yasa uygulayacak adam yok bence.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatanperver 2019-08-27 15:33:06

Yalniz Magosa bolgesinde buyuk kacakcilik ve uyusturucu isi yapanlara nedense dokunulmuyor.Niye acaba......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MADURBOY 2019-08-27 15:45:05

450stg için yaşlı başlı adamla uğraşmayın :(

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Girneli 2019-08-27 19:28:34

İş veren çalışanın hakkını yesin suç değil!!işçi çalıştığı parayı alsın hırsızlık..sizin adaletinizin aq

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim