02.08.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren “Açmenya Rent A Car” isimli işyeri içerisinde çalışmakta olan V.M.Y.(K-49)’nin araç kiralama ücreti olarak müşterilerden almış olduğu 450 Stg nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Çalıştığı iş yerinin parasını çaldı!
27 Ağustos 2019 Salı 15:01
Tebrikler Polisimize tutuklamışlar yasaları uygulamışlar. Aynı yasaları zenginlerede memleketi soyanlara da uygulayabilirler mi acaba? KKTC herkese eşit yasa uygulayacak adam yok bence.
Yalniz Magosa bolgesinde buyuk kacakcilik ve uyusturucu isi yapanlara nedense dokunulmuyor.Niye acaba......
450stg için yaşlı başlı adamla uğraşmayın :(
İş veren çalışanın hakkını yesin suç değil!!işçi çalıştığı parayı alsın hırsızlık..sizin adaletinizin aq