Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN PARA ÇALDI
Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi.
15 Ocak 2021 Cuma 11:55
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Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi.