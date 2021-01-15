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ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN PARA ÇALDI

Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi. 

15 Ocak 2021 Cuma 11:55
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ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN PARA ÇALDI

Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi. 
Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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