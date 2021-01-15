ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN PARA ÇALDI

Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.C’nin (E-47) Ağustos-Kasım 2020 döneminde şirket adına tahsil ettiği 34 bin 964 TL’yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi.