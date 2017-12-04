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Çaluda: "Özel sektördeki çalışma hayatı kontrol altına alınmalı"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, özel sektördeki çalışma hayatının kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 22:30
Çaluda: "Özel sektördeki çalışma hayatı kontrol altına alınmalı"
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Çaluda, “Hükümetler bu alandaki sorunların büyümesine engel olmazsa kısa zaman içinde kendi ülkemizde işsiz, aşsız kalacağız. Fakirleşeceğiz ve bir dilim ekmeğe muhtaç olacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında özel sektördeki çalışma hayatının giderek kötüleştiği kaydederek, insanların yasal zeminden uzakta, angarya şekilde çalıştırıldığını savundu.

Açıklamasında, iş kazalarına, taşeron-kaçak işçilere ve ülkedeki yabancı iş gücüne işaret eden Çaluda, şunları kaydetti:

“Yabancıların ülkede kalma sürelerini kısıtlamak, kaçak çalışırken tespit edilenlerin işverenlerine ağır mali yükümlülükler getirmek, asgari ücreti sektörel bazda düzenlenmek, yabancı iş gücünün hangi iş kollarında izine tabi olacağını belirlemek çalışma hayatı için önemli.  Hükümetler bu alandaki sorunların büyümesine engel olmazsa kısa zaman içinde kendi ülkemizde işsiz, aşsız kalacağız. Fakirleşeceğiz ve bir dilim ekmeğe muhtaç olacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

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