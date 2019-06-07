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Çanakkale Gençlik Kampları 20 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak

07 Haziran 2019 Cuma 19:13
Çanakkale Gençlik Kampları 20 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak
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TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan Çanakkale Gençlik Kampları, bu yıl 20 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos’ta sona erecek. Kamplar, bu tarihler arasında, 6 dönem şeklinde gerçekleşcek.

Tüm masrafları TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak olan Çanakkale Kampı’na, daha önce bu kamplara katılmamış öğrenciler başvurabilecek. Kamp, 6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ile okullarda aktif olarak görev yapan öğretmenler ve yöneticileri kapsayacak.

KKTC uyruklu olanlar Muhtar’dan, TC uyruklu veya çift uyruklu olanlar  Bakanlık Mesleki Teknik ve Genel Ortaöğretim Daire Müdürlükleri’nden muvafakatname alacak.  Üçüncü ülke vatandaşı olanlarınsa TC Büyükelçiliği’nden vize ve muvafakatname almaları gerekecek.

Başvurular, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Hizmet Binası’nda bulunan Mavi Salon’da şahsen yapılacak.  Öğrenciler, başvuru koşullarına ilişkin daha detaylı bilgiyi ise okullarından elde edebilecek.

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