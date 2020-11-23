CANALTAY: “BİZİM TEK ÇIKAR KAPIMIZ TÜRKİYE’DİR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu

. Kıbrıs’ın jeopolitik bir durumu olduğunu ve herkesin kendi çalışacağı insanları belirleyebileceğini söyleyen Canaltay, “Kıbrıs meselesinin çözümü için yapılabilecekler var ve Rum tarafının bu ülkeyi baskı altında tuttuğu, dünyadan soyutlanmış bir yapımız var. Bizim tek çıkar yolumuz ve kapımız Türkiye’dir. Biz KKTC’nin tanınması yolundan gidiyoruz. Bu toplumun artık bazı şeylere inanmamız lazım. Biz kendimizi küçük görerek, kendimizi dünyadan soyutlamışız. Her şey inanmakla başlar” dedi.